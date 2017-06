Fifa-Chef Infantino überrascht OS-Schüler in Brig

Überraschte die Schüler der OS Brig am Donnerstag am Sporttag: Fifa-Chef Gianni Infantino. Foto: zvg

FIFA-Präsident Giovanni Infantino überraschte am Donnerstag die Schülerinnen und Schüler der OS Brig Süd mit einem Besuch am Sporttag. Er überreichte die Preise bei der Rangverkündigung.

Die Orientierungsschule Brig Süd nutzte den heissen Junitag für einen Sporttag. Auf dem Sportplatz Zeughaus wurden diverse Wettkämpfe in verschiedenen Sport- und Plauschwettkämpfen durchgeführt. Trotz der recht hohen Temperaturen bereits am Vormittag zeigten sich die Schülerinnen und Schüler motiviert und engagiert.

Besonders umkämpft waren die Fussballspiele zwischen den Mädchen und den Lehrerinnen sowie der Knaben gegen die Lehrer. Zur grossen

Überraschung aller wurde die Rang- und Preisverteilung durch den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino übernommen. Er liess es sich nicht nehmen, diesen Sporttag an seiner ehemaligen Schule mit seiner Anwesenheit zu beehren. Gleichzeitig konnte er dabei auch gleich seine beiden Töchter in die Arme schliessen, welche an der OS Brig Süd ihr Austauschjahr abschlossen.

Am Nachmittag wurde der Sporttag aufgrund der heissen Temperaturen kurzfristig ins Schwimmbad Geschina verlegt.

22. Juni 2017

