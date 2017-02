Pfarrer Joseph Shen verlässt Simplon Dorf und Gondo

Wegen gesundheitlicher Probleme wird Pfarrer Joseph Shen die Pfarreien Simplon Dorf und Gondo in zwei Wochen verlassen. Ersetzt wird er vorläufig durch den deutschen Priester Frank Sommerhoff.

Pfarrer Joseph Shen habe bereits Mitte Januar signalisiert, dass er auf der Simplon Südseite gesundheitliche Probleme habe, so Generalvikar Richard Lehner in einer Mitteilung. Dabei habe er auch den Wunsch geäussert, eine andere Aufgabe im Rhonetal oder in einem anderen Bistum zu übernehmen.

Gemeinsam mit Bischof Jean-Marie Lovey habe man in gegenseitigm Einverständnis beschlossen, dass Pfarrer Joseph Shen die Pfarreien Simplon Dorf und Gondo in zwei Wochen verlassen werde. Pfarrer Shen wolle nun eine Auszeit nehmen und vorübergehend in einer religiösen Gemeinschaft leben, wo er professionelle Hilfe bekommen kann.

Die Seelsorge in den Pfarreien Simplon Dorf und Gondo soll bis auf weiteres vom 53-jährigen deutschen Priester Frank Sommerhoff wahrgenommen. Dieser war bis anhin Pfarrer von zwei Pfarreien in Schweinfurt im Bistum Würzburg.

pd/map

13. Februar 2017, 12:14

