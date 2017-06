Förderpreis für Briger Sopranistin Heinzen

Der Filmemacher Pierre-André Thiébaud aus Granges wird mit dem diesjährigen Kulturpreis des Kantons Wallis ausgezeichnet. Die Briger Sopranistin Franziska Andrea Heinzen erhält einen von drei Förderpreisen.

Die Förderpreise gehen an drei junge Frauen: die Schauspielerin Mali Van Valenberg aus Siders, die Sopranistin Franziska Andrea Heinzen aus Brig und das Ensemble «Courant d’Cirque». Der Spezialpreis wird dem Sittener Musiker und Leiter des Kollektivs «L’œil et l’oreille» Richard Jean verliehen. Die Preisübergabe findet am 3. November im Unterwallis statt.

Der Kulturpreis des Kantons Wallis wurde 1980 ins Leben gerufen. Damals beschloss der Staatsrat, jedes Jahr einen Kulturpreis des Kantons Wallis an einen Künstler oder eine Künstlergruppe, die aus dem Wallis stammt oder im Wallis ansässig ist, zu vergeben. Dieser Preis in der Höhe von 20‘000 Franken krönt eine bestätigte, anerkannte Laufbahn. Seit 1982 werden ausserdem drei mit je 10'000 Franken dotierten Förderpreise vergeben, welche die Arbeit junger talentierter Künstler auszeichnen. Seit 2011 wird ausserdem ein mit 10‘000 Franken dotierter Spezialpreis vergeben.

