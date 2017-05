«Pirmin Zurbriggen» zurück an der Spitze

Zum 16. Mal präsentiert die «SonntagsZeitung» das grosse Rating der besten Häuser von Hotelexperte Karl Wild. Dabei haben es auch 15 Oberwalliser Hotels unter die Top-125 geschafft.

Artikel zum Thema Pirmins Hotel erneut auf dem Podest

Bewertet wurde in den Kategorien «Ferienhotels», «Stadthotels», «Nice-Price-Ferienhotels», «Familienhotels» und «Wellnesshotels». 15 Betriebe aus dem Oberwallis sind im Rating 2017 aufgeführt – die meisten davon befinden sich im Saas und in Zermatt.

Gut vertreten sind die Oberwalliser Häuser in der Kategorie «Ferienhotels». Das «Riffelalp Resort» in Zermatt hat es auf Platz 11 geschafft, dicht gefolgt vom «The Omnia» auf Rang 14, welches ebenfalls im Matterhorndorf Gäste beherbergt. Auf Platz 18 folgt das «Cervo» in Zermatt. Das «The Capra» in Saas Fee hat im Vergleich zum letztjährigen Rating (Rang 32) mit dem diesjährigen 23. Platz beträchtlich aufgeholt. Auf Platz 25 ist das «Mont Cervin Palace» in Zermatt, gefolgt vom «Zermatterhof» in Zermatt auf Rang 30. Das Zermatter «Alex» schliesst die Kategorie «Ferienhotels» auf Platz 35 ab.

Ebenfalls sieben Oberwalliser Betriebe haben es unter die schweizweit besten Nice-Price-Ferienhotels geschafft. Hier hat sich das «Pirmin Zurbriggen» in Saas Almagell vom vorjährigen zweiten Platz zurück an die Spitze gekämpft. Damit konnte das Hotel unter der Leitung von Esther und Fabian Zurbriggen-Zurbriggen zum sechsten Mal den ersten Rang einheimsen. Auf Rang 5 positioniert sich das «Backstage Hotel Vernissage» in Zermatt, gefolgt vom «Unique Hotel Post», ebenfalls in Zermatt. Auf Rang 14 ist das «Mirabeau» in Zermatt und auf Rang 16 der «Schweizerhof» in Saas Fee. Auf Rang 33 folgt das einzige Oberwalliser Hotel im Rating, welches nicht im Saas oder in Zermatt beheimatet ist: Der «Bettmerhof» auf der Bettmeralp. Der Neueinsteiger «Bellerive» in Zermatt schaffte es auf Anhieb auf Rang 35.

Unter die besten Familienhotels der Schweiz hat es das «La Ginabelle» in Zermatt mit Rang 8 geschafft. In den Kategorien «Stadthotels» und «Wellnesshotels» finden sich keine Betriebe aus dem Oberwallis.

Das Schweizer Hotelrating von Karl Wild wird jeweils Ende Mai veröffentlicht. Wild arbeitet als Publizist, Hotel- und Restauranttester. Er und sein Team, ein gutes Dutzend Spezialisten aus Hotellerie und Tourismus sowie Vielreisende, haben alle aufgeführten Hotels besucht. Um die Chancengleichheit zu wahren wurden nur Hotels mit mindestens zwölf Zimmern und eigenem Restaurant berücksichtigt. Zu den Bewertungskriterien gehören unter anderem Investitionstätigkeit, Gastfreundschaft, Charisma und Innovationsfreude des Hoteliers, Lage und Freizeitangebot sowie Preis-Leistungs-Verhältnis.

map

21. Mai 2017, 14:37

Artikel teilen