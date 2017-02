Polentafest in fasnächtlicher Hochstimmung

Fasnacht | Rund 800 Portionen in Simplon-Dorf ausgegeben

Fasnachtsstimmung. Guggenmusiken wie die Simpiler «Chruitfrässär» boten Fasnachtsstimmung auf den Plätzen und in den Gaststätten von Simplon. Foto: zvg

Andrang. Der Besucherandrang am Samstag zum Polentafest in Simplon Dorf war sehr gross. Foto: zvg

Angerührt. Die Polenta wird in den Gusshäfen über dem Holzfeuer kräftig angerührt. Foto: zvg

Der Einsatz der AGREZA-Polentaköche erlebte am Samstag in Simplon sowohl durch prächtiges Frühlingswetter als auch durch den beachtlichen Besucheraufmarsch erneut grosse Beachtung.

Bereits am frühen Morgen zeichnete sich ob des guten Wetters ein beachtlicher Andrang zum fasnächtlichen Anlass ab, was sich vormittags beim Ankommen vollbesetzter Postautos aus der Talebene bestätigte. In der neu eingerichteten Küche waren die Köche bestens gewappnet, nichts wurde dem Zufall überlassen, die Routine spielte.

Die ausgegebenen achthundert Portionen sprechen für sich. Dass sich auch Kandidaten der bevorstehenden Kantonswahlen unter die Gäste mischten, versteht sich. Sämtliche Gaststätten deckten sich ebenfalls aus der AGREZA-Küche mit Polenta, Ragout und Salat ein, um ihre Gäste zu bewirten. Aber auch auf dem sonnigen Dorfplatz liess sich gut essen, umrahmt von den Tönen der Guggenmusiken und begleitet von der Delegation der Fasnachtsgesellschaft aus Domomodossola, als den guten Simpiler Nachbarn.

pd / pmo

25. Februar 2017, 16:13

