Primiz von Benjamin Schmid auf TVOberwallis

Kirche | Jungpriester las am Sonntag seine erste Heilige Messe

Jungpriester Benjamin Schmid hat am Sonntag in seiner Heimatpfarrei Ausserberg seine erste Heilige Messe gelesen. Nur 24 Stunden davor war er von Bischof Vitus Huonder in Chur zum Priester geweiht worden. TVOberwallis hat den gesamten Gottesdienst aufgezeichnet.

Ausgestrahlt wird er am Donnerstag um 12.30 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr sowie um 18.30 Uhr. Die 1815.ch-Leser bekommen bereits jetzt einen Einblick in die Aufzeichnung:

29. Mai 2018, 14:20

