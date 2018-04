Neue Marketingstrategie aufgegleist

Die Sortenorganisation Raclette du Valais AOP möchte den Raclettekäse mit geschützter Ursprungsbezeichnung noch besser auf dem nationalen und internationalen Markt positionieren. Dafür wird die Organisation enger mit der kantonalen Marketingorganisation Valais/Wallis Promotion zusammenarbeiten.

Wie die Verantwortlichen der Sortenorganisation an der Delegiertenversammlung am Donnerstag in Brämis weiter bekanntgaben, wurde für die Erarbeitung des neuen Marktauftritts ein Agenturwettbewerb durchgeführt. Präsident Thomas Egger kündigte bis zum Jahresende die erste neue Kommunikationskampagne an. Auch die Beibehaltung und Steigerung der bereits hohen Qualität des AOP-Raclettekäses liegt der Organisation besonders am Herzen. Die Versammlung verabschiedete deshalb ein Handbuch für die Qualitätsverbesserung. Der «Leitfaden der guten Herstellungspraxis» soll es ermöglichen, die Echtheit des Wallis Raclette AOP und das fachliche Wissen der Verantwortungsträger weiterhin zu erhalten.

2017 war für die Sortenorganisation ein erfolgreiches Jahr. Obwohl die Produktion von Walliser Raclette AOP um 58 Tonnen auf 1875 Tonnen erhöht wurde, waren die Lagerbestände an reifem Raclettekäse AOP im vergangenen Dezember sehr tief. Dies sei sehr erfreulich und weise auf die grosse Nachfrage nach dem AOP-Raclettekäse hin, hielt Geschäftsführer Urs Guntern dazu fest. Seinen Angaben zufolge hat aber nicht nur die Produktionsmenge zugenommen. Auch die Qualität des Käses werde immer besser, sagte Guntern mit Blick auf die 15 Käsereien und die 22 Alpkäsereien, die für eine ausserordentliche gute Käsequalität mit Gold-, Silber- und Bronzesternen ausgezeichnet wurden. Auch die Taxationskommission hatte 93.7 Prozent der Käsemenge als erstklassig beurteilt.

