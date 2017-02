Raiffeisen schliesst insgesamt 17 Geschäftsstellen

Die vier Raiffeisenbanken Belalp-Simplon, Gampel-Raron, Region Leuk und Region Visp richten ihr Geschäftsstellennetz neu aus. Das führt im Verlauf des Jahres 2017 zur Schliessung von 17 Geschäftsstellen.

Betroffen sind die Geschäftsstellen an den Standorten Mund, Ausserberg, Baltschieder, Bürchen, Eggerberg, Eischoll, Lalden, Unterbäch, Blatten im Lötschental, Erschmatt, Guttet-Feschel, Niedergesteln, St. German, Agarn, Ergisch, Oberems und Varen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Gründe für die Schliessung der Geschäftsstellen liegen in den veränderten Kundenbedürfnissen. Schaltertransaktionen etwa seien in den letzten Jahren markant zurückgegangen. Viele Geschäftsstellen würden gar kaum noch genutzt. Dank neuer Technologien nehmen Kunden Bankdienstleistungen zunehmend auch online in Anspruch. So würden auch die meisten Zahlungen heutzutage online abgewickelt oder es wird bargeldlos bezahlt, mit der Karte oder mit dem Smartphone. Für den Bargeldbezug stellen die Raiffeisenbanken im Oberwallis weiterhin rund 60 Bancomaten zur Verfügung.

Die betroffenen Gemeinden und Kunden sind bereits persönlich oder schriftlich informiert worden. Zu Entlassungen soll es aufgrund der Schliessungen nicht kommen. Von der Schliessung betroffene Mitarbeitende sollen ihre Kunden an den verbleibenden Standorten weiterhin beraten. Nach Bedarf werden auch Beratungen zu Hause angeboten.

28. Februar 2017

