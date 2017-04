Im Zeichen der Infrastruktursanierung

Am Freitag hat die gut besucht Ur- und Burgerversammlung von Visperterminen zur Rechnung 2016 stattgefunden. Die laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 185‘088 Franken ab.

Es wurden Nettoinvestitionen in Höhe von 1,6 Millionen Franken getätigt. Der Cashflow beläuft sich auf 1,69 Millionen Franken. Das Budget wurde gut eingehalten und weisst nur marginale Abweichungen auf. Die Nettoschuld pro Kopf beträgt 4430 Franken und hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Diese Verschuldung kann als angemessen betrachtet werden. Es konnten Abschreibungen von 18,8 Prozent vorgenommen werden, was deutlich über den gesetzlich verlangten 10 Prozent liegt. Ziel der amtierenden Verwaltung wird es in Zukunft sein, die Verschuldung in Grenzen zu halten. Dies unter der Voraussetzung, dass keine unvorhergesehenen Investitionen anfallen.

Im Bereich der Investitionen wurden im Jahr 2016 insbesondere in die Sanierung von Strassen, Wegen und der Wasserversorgung investiert. Das Projekt der Flurstrassensanierungen konnte nicht weitergeführt werden, da dies die Kantonsfinanzen nicht zuliessen. Für das Jahr 2017 werden diese finanziellen Subventionen jedoch wieder zur Verfügung gestellt. Im Bereich Tourismus hat die Ur- und Burgerversammlung im Frühjahr 2016 den Entscheid gefällt, die Giw AG mit einer Aktienzeichnung von 500‘000 Franken zu unterstützen. Die Rechnung 2016 der Munizipalgemeinde und der Burgergemeinde wurde von der Versammlung angenommen.

Der Gemeinderat informierte über die laufenden Projekte. Darunter fällt unter anderem das KW Heidadorf, bei welchem im Moment die ersten Bautätigkeiten in Angriff genommen werden. Der Spatenstich zu diesem Grossprojekt fand am Montag statt. Im Weiteren wurde das Flurstrassen-Sanierungskonzept für die kommenden Jahre vorgestellt.

29. April 2017, 10:12

