Reges Kommen und Gehen an der Vifra

Alte Zeiten. Die Besucher im Medien-Café stöbern in alten, aktuellen und Sonderausgaben des Walliser Boten. Foto: 1815.ch

Die 38. Vifra geht in die zweite Runde. Am Samstag war Diego Wellig, der neue Landeshauptmann, am Stand der Mengis Gruppe anzutreffen.

Während der gesamten Vifra-Woche stellen sich verschiedene Vertreter der Mengis Gruppe im Medien-Café vor. Am heutigen Samstag ist die Online-Redaktion des «Walliser Boten» vor Ort und lässt sich bei der Arbeit über die Schultern schauen. Ab 18.30 Uhr stellte sich Grossratspräsident Diego Wellig den Fragen von David Biner, Mitglied der Chefredaktion.

Biner befragte den frischgebackenen Landeshauptmann Diego Wellig beim Mengis-Stand zu den gesammelten Eindrücken in der vergangenen Woche im Parlament und beim gestrigen Empfang in seiner Wohngemeinde Naters. Wellig gab an, dass es eine lange Nacht geworden sei. Genauer könne seine Frau Auskunft geben, scherzte er.

Im Rückblick habe er ein gutes Gefühl, wenn er an die vergangene Grossratswoche zurückdenke, zeigte sich Wellig sichtlich zufrieden. Die Disziplin im Rat sei sehr gut gewesen. Das hat laut Wellig aber sicher auch damit zu tun, dass viele Grossrätinnen und Grossräte neu ins Amt gestartet sind.

Angesprochen auf seine politische Karriere gab er an, nun erst einmal das Jahr als Grossratspräsident gut über die Bühne bringen zu wollen. Ob er allenfalls gar ein weiteres Amt anstrebe, könne er im Moment nicht sagen. Schliesslich sei er auch noch Vizepräsident von Naters, betonte Wellig. Hier erwarte die Gemeinde etwa im Bereich der Raumplanung einige Arbeit.

Und auch das Bergsteigen ist bei Wellig trotz politischem Engagement weiterhin Thema. Hier hat der Alpinist auch noch einige Herausforderungen im Kopf. Er denkt beispielsweise an verschiedene schöne Routen in den Alpen, die er noch auf der Rechnung hat. Schliesslich standen am Ende des Gespräch auch noch der FC Sitten und der anstehende Cupfinal im Fokus. Wellig tippt auf einen Sieg der Walliser. 2:1 lautet seine Prognose.

noa / pmo

13. Mai 2017, 19:06

