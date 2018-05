Region Stalden will gluschtig machen

Die Visper Frühjahrsausstellung präsentiert sich vom Freitag, 18. Mai, bis am Mittwoch, 23. Mai, in der Litternahalle. 68 Aussteller, vorwiegend aus dem Ober- und Mittelwallis sowie einzelnen aus der Deutschschweiz, weisen auf ihre Produkte. Ehrengast ist die Region Stalden mit dem Motto «Lebe in der Natur - Arbeite in der Stadt». Auch Verantwortliche des Olympiakomitees sind vertreten.

Die Region Stalden präsentiert sich als grosser Ehrengast in der Curlinghalle, dabei vereint sind die fünf Gemeinden Stalden, Staldenried, Eisten, Törbel und Emb. Sie treten unter dem Slogan «Lebe in der Natur - Arbeite in der Stadt» gemeinsam auf und weisen auf ihre Vorzüge. Mit diesem Werbespot mache die Region Stalden bereits seit einiger Zeit auf sich aufmerksam und er verdeutliche, was die Gemeinden in reichlichem Masse zu bieten haben: «Nämlich viel Natur», so der Ehrengast. Stalden gelte als eine der fruchtbarsten Gegenden des Oberwallis mit seinen sehr gut erhaltenen Rebbergen, den reichhaltigen Obst- wie Gemüsekulturen und saftigen Wiesen.

Auch die Verantwortlichen des Organisationskomitees «Sion 2026» werden an der vifra dabei sein, sei dies an der offiziellen Eröffnungsfeier vom Freitag oder als Aussteller an der Publikumsmesse, die bis am nächsten Mittwoch dauert. «Mit viel Engagement präsentieren sich während sechs Tagen die Region Stalden und Sion 2026 gemeinsam an der 39. vifra mit 68 Ausstellern», resümierte Bea Zenhäusern, Geschäftsführerin vispexpo, bei der Medienorientierung vom Dienstagmorgen im La Poste.

15. Mai 2018, 11:00

