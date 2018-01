Reich gedeckte Tische

Wirtschaft | 9. Oberwalliser Tischmesse im Zentrum Missione in Naters

Auch bei der 9. Oberwalliser Tischmesse legten sich die rund 70 Aussteller mächtig ins Zeug und präsentierten den Besuchern ihre reichhaltigen Angebote.

Traditionsgemäss fand die Tischmesse wie immer am dritten Donnerstag im Januar statt. «Da sind wir stur. Da kann es Katzen hageln. Dieses Datum ist fix,» so Paul Arnold vom Organisationskomitee. Es sei wichtig, am Anfang des neuen Jahres nicht zuzuwarten, sondern die Chance zu packen, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern zu pflegen und seine Produkte vorzustellen.

Sämtliche verfügbaren Tische waren besetzt. Jeder Aussteller erhielt für 300 Franken einen davon, um sich und seine Produkte beziehungsweise Dienstleistungen zu präsentieren. Ziel ist eine ausgeglichene Rechnung, wie Arnold erklärt: «Wir sind ein Verein und haben folglich keine Gewinnabsichten. Dank Beiträgen von Valais Excellence und der Gastregion, dieses Mal Naters, kommen wir am Schluss mehr oder weniger raus.»

