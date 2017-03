Saas-Fee Filmfest angelaufen

Am Dienstag ist das Filmfest in Saas-Fee eröffnet worden. Foto: Thomas Andenmatten

Mit «Die wilde Maus», dem Regiedebüt von Josef Hader, startete am Dienstag die vierte Ausgabe des Saas-Fee Filmfest. Noch bis am Sonntag werden im nostalgischen Kino Rex in Saas-Fee täglich mehrere innovative und mutige Filme aus fünf verschiedenen Ländern gezeigt.

Der rote Teppich ist ausgerollt, der Startschuss zum diesjährigen Saas-Fee Filmfest (SFFF) gefallen. Während sechs Tagen lädt das SFFF zum Entdecken von Filmen jenseits des Mainstreams ein.

Den beiden Intendanten Gabriel Zurbriggen und Stefan Fichtner ist es nicht nur gelungen, ein Filmprogramm voller überraschender Momente zusammenzustellen, sondern auch illustre Filmschaffende ins Gletscherdorf zu holen: Der Schweizer Filmpreisträger Micha Lewinsky, der Oscar-nominierte Schauspieler Götz Spielmann und die preisgekrönte Schauspielerin Franziska Petri weilen während des ganzen Filmfests in Saas-Fee und schauen sich als Jury sämtliche Filme an.

Mit einem Wallis-Schwerpunkt wurde schon am Montag die Vorfreude auf das SFFF angeheizt. Der renommierte Walliser Autor Wilfried Meichtry («Verliebte Feinde», «Hexenplatz und Mörderstein») gab Einblicke in die Verfilmung seines neusten Buches «Die Welt ist verkehrt, nicht wir! Katharina von Arx und Fredy Drilhon».

Danach stand ein eindrücklicher Film über den Snowboarder Nicolas Müller auf dem Programm, der unter anderem in Saas-Fee gedreht wurde und in dem der Saas-Feer Snowboarder Fredy Kalbermatten einige Auftritte hat.

pd/map

29. März 2017, 17:28

