Spatenstich für SBB-Reinigungsanlage in Brig

Die SBB baut an ihrem Servicestandort in Brig bis im Sommer 2018 eine neue Aussenreinigungsanlage für Züge des Fern- und Regionalverkehrs. Foto: Dominic Steinmann

Die SBB baut an in Brig bis im Sommer 2018 eine neue Aussenreinigungsanlage für Züge des Fern- und Regionalverkehrs. Am Montag fand der Spatenstich statt. In den Servicestandort Brig werden insgesamt rund 14 Millionen Franken investiert.

Kernstück der Investitionen in Brig ist der Bau einer neuen Aussenreinigungsanlage für Züge des Fernverkehrs sowie der SBB-Tochtergesellschaft Region-Alps. Der Spatenstich fand am Montag im Beisein des Briger Stadtpräsidenten Louis Ursprung und des SBB-Regionenleiters Alain Barbey statt. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im August 2018.

In der 90 Meter langen Halle können einstöckige und doppelstöckige Kompositionen bis zu einer Länge von 300 Metern gewaschen werden. Die Anlage funktioniert vollautomatisch und reinigt jährlich rund 3400 Züge oder etwa 25 000 Wagenkasten. Dank der neuen Waschtechnik werden die Züge nicht nur sauberer, ein Drittel des Waschwassers kann zudem wieder verwendet werden.

Insgesamt betreibt die SBB schweizweit zehn Reinigungsanlagen für Reisezugwagen und Triebzüge. Täglich rollen rund 150 Züge in eine dieser Anlagen, so etwa in Basel, Zürich, Luzern, Genf, Oberwinterthur, Bellinzona oder Biel. Jährlich werden rund 277 000 Wagenkasten gereinigt.

Neue Instandhaltungshalle geplant

Neben der Reinigung plant die SBB auch eine Investition in die Erweiterung der bestehenden Serviceanlage in Brig – der definitive Entscheid zum Projekt fällt in den kommenden Wochen. Zentral dabei ist der Bau einer neuen 120 Meter langen Halle für technische Wartungen an Zügen. Ausgerüstet wird sie unter anderem mit einem 2-Tonnen-Kran, einer schaltbaren Fahrleitung, einer automatischen WC-Entsorgungsanlage sowie automatischen Toren. Damit können Arbeiten effizienter ausgeführt werden und Züge müssen weniger häufig rangiert werden. Schliesslich verbessert die Investition auch die Arbeitssicherheit und -ergonomie.

04. Dezember 2017, 16:26

