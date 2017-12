Schicken Sie uns Ihr bestes Foto und gewinnen Sie ein WB-Abo!

Ist Ihnen in diesem Jahr eine tolle Aufnahme gelungen? Dann schicken Sie uns Ihr schönstes Foto von 2017 zu und nehmen Sie an unserer Fotoaktion teil. Zu gewinnen gibt es ein WB-Abo.

Haben Sie einen eindrücklichen Moment oder etwas Bemerkenswertes mit ihrer Kamera festgehalten? Dann senden Sie uns Ihren Schnappschuss zu. Wir suchen die besten Leser-Bilder aus dem Jahr 2017!

Egal ob Naturschauspiel, idyllisches Landschaftsfoto, unvergessliches Ferienerlebnis, stilvolles Porträtbild oder lustige Alltagssituation: Wir suchen die beste Momentaufnahme von 2017.

Alle eingesendeten Leserbilder werden auf 1815.ch veröffentlicht. Die besten Motive haben ausserdem die Chance, am Samstag, 30. Dezember, im «Walliser Boten» veröffentlicht zu werden. Für den Fotografen des Siegerbilds winkt ein WB-Abo.

Teilnahmebedingungen

Senden Sie uns Ihren Schnappschuss als digitale Bilddatei mit einer kurzen Bildbeschreibung (was ist auf dem Bild zu sehen, wo und wann wurde es aufgenommen) sowie Ihren persönlichen Kontaktangaben bis am 28. Dezember an [Javascript einschalten um Email zu sehen].

Viel Glück!

05. Dezember 2017, 07:00

Artikel teilen