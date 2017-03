Weisse Pracht prägt die Nacht

Rutschige Verhältnisse am Montagnachmittag in Visp. Foto: 1815.ch

Derzeit fallen mächtig Flocken im Wallis. Aufgrund des Neuschnees herrscht erhebliche Lawinengefahr im ganzen Kanton.

Am Abend und in der Nacht wird es laut meteonews.ch immer wieder nass. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 700 Meter. Für die Automobilisten brachte der in dicken Flocken gefallene Neuschnee anspruchsvolle Strassenverhältnisse mit sich. Im Strassenverkehr ist aufgrund der bedeckten Fahrbahnen entsprechende Vorsicht geboten.

Auch am Dienstag ist mit starker Bewölkung und wiederholten Niederschlägen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen in Sitten tagsüber bis 6 Grad. In Zermatt ist mit Temperaturen bis -2 Grad zu rechnen. Erst ab Donnerstag wird eine Wetterberuhigung erwartet. Am Freitag wird es recht sonnig, mit einer auf 3000 Meter steigenden Nullgradgrenze.

Laut Lawinenbulletin des SLF herrscht derzeit aufgrund des Neuschnees und des Windes verbreitet eine kritische Lawinensituation. Die Gefahr wird mit erheblich eingestuft. Die frischen und schon etwas älteren Triebschneeansammlungen seien störanfällig. Auch spontane Lawinen sind laut Bulletin möglich. «Für Touren- und Variantenfahrer sind die Verhältnisse kritisch. Erfahrung und Zurückhaltung sind nötig», heisst es weiter.

pmo

06. März 2017, 18:28

