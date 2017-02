Schollglas schliesst definitiv

Die international tätige Schollglas Gruppe schliesst den Isolierglasbetrieb in Steg definitiv. Das zwischenzeitlich durchgeführte Konsultationsverfahren mit der Arbeitnehmerschaft habe keine neuen Lösungen hervor gebracht. 24 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze.

Am Dienstag wurde die Belegschaft durch die Unternehmensleitung vom Ausgang des Konsultationsverfahrens sowie über die nun definitive Betriebsschliessung ausführlich informiert. Betroffen von der Schliessung sind alle 24 Mitarbeiter des Standortes. Für einzelne Mitarbeiter bestehen bereits Anschlusslösungen in neuen Unternehmen, bei weiteren ist eine Übernahme in den Standort Altstätten in Prüfung. Für die übrigen wird in enger Zusammenarbeit mit den Regionalen Stellenvermittlungsbüros sowie mit dem Amt für Wirtschaft des Kantons Wallis nach raschen Lösungen gesucht.

Die Schollglas Unternehmensleitung bedaure diese Schliessung und deren Folgen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Mit der Neueröffnung des im Jahre 2012 in Steg erbauten Standortes, waren für die Mitarbeiter, die Region Oberwallis sowie die Schollglas Gruppe grosse Erwartungen verbunden, welche nicht in Erfüllung gegangen sind.

Das Produktionsende des Standortes Steg ist für den 3. März 2017 geplant. Ab diesem Zeitpunkt werden die Aktivitäten im Schweizer Markt und die Bedienung der Kunden auf den Produktions- standort Altstätten / St.Galler Rheintal konzentriert.

21. Februar 2017, 13:21

