Simplon Tourismus stellt sich der Zukunft

GV des Vereins Simplon Tourismus in Simplon Dorf

Nationalrat und SAB-Direktor Thomas Egger referierte an der Generalversammlung von Simplon Tourismus zum Thema Alpiner Tourismus. Foto: zvg

Der Verein Simplon Tourismus hielt am Donnerstagabend in Simplon Dorf seine GV ab. Erfolgreiche Veranstaltungen haben das Vereinsjahr geprägt, an einigen Zukunftsperspektiven wird gezielt gearbeitet.

Zufrieden zeigt sich der Verein mit den im vergangenen Vereinsjahr ausgetragenen Anlässen, durch die eine entsprechende Anzahl an Besucher in die Region hätten gelockt werden können, hält Simplon Tourismus in einer Mitteilung fest.

Für die Zukunft befasst sich der Verein mit Variantenrouten für Biker, mit der Verbesserung des Angebots im öffentlichen Verkehr, mit geordneten Camping-Standorten sowie mit den allgemeinen Herausforderungen einer zeitgemässen Vermarktung im Verbund mit der Brig Simplon Tourismus AG. Ferner konnte die Versammlung von der Ausbildung einer Wanderleiterin Kenntnis nehmen. Der Unterhalt des Wanderwegnetzes sowie das Langlaufangebot und das Winterwandern auf dem Simplon soll weiterhin priorisiert behandelt werden.

Auf besonderes Interesse stiess der Vortrag von Nationalrat und SAB-Direktor Thomas Egger zum Thema «Alpiner Tourismus in der Krise». Der Referent zeigte Lösungsansätze in der Kooperation unter den Leitungsträgern, mit der Förderung des öffentlichen Verkehrs auch in entlegenen Gebieten und im Miteinander von Tourismus und Landwirtschaft auf.

Abschliessend waren von öffentlichen Leistungsträgern zustimmende Äusserungen zu den gesteckten Zielen von Simplon Tourismus zu vernehmen.

pd / pan

08. Dezember 2017, 09:36

