55-jähriger Skitourenfahrer stirbt in Lawine

Am Donnerstagmorgen löste sich in der Region von Torgon im Gemeindegebiet von Vionnaz eine Lawine. Eine Person verlor in den Schneemassen ihr Leben.

Der verunglückte Skitourenfahrer sei von der Lawine erfasst und mitgerissen worden, als er alleine ausserhalb des Skigebiets in der Region «La Jorette» auf einer Höhe von 1500 Metern über Meer unterwegs war, schreibt die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung zum Unglücksfall. Unverzüglich hätten sich die Pistenpatrouilleure daraufhin auf Platz begeben.

Sie konnten den Mann, der mit einem LVS-Gerät ausgerüstet war, zwar rasch lokalisieren und unter einer Schneedecke von 50 Zentimetern bergen. Er wurde von den Einsatzkräften des «Maison FXB du Sauvetage» vor Ort verarztet und in kritischem Zustand ins Spital von Sitten transportiert, wo er wenig später jedoch verstarb. Beim Opfer handelt es sich laut Angaben der Kantonspolizei um einen 55-jährigen Genfer.

pd / pmo

08. März 2018, 17:30

Artikel teilen