Hotelier bietet Gratis-Übernachtung für Schneeschaufler

Tourismus | Schneechaos in den Walliser Skistationen

Auf Facebook sucht Reto Stucky von der Bettmeralp Leute, die sein Hotel freischaufeln. Als Gegenleistung gibts eine Hotelübernachtung mit Frühstücksbuffet.

Das Wallis versinkt im Schnee. Mehr als ein Meter ist in höheren Lagen in den zurückliegenden Tagen gefallen. So schön die weisse Pracht auch ist, bringt sie auch viel Arbeit inform von Schneeräumung mit sich. Das gilt für Gemeindearbeiter wie für Private.

Auch Hotelier Reto Stucky vom Hotel Slalom auf Bettmeralp kämpft mit den Schneemassen. «Auf Bettmeralp türmen sich die Schneemassen. Mehr als ein Meter Neuschnee fiel in den letzten Tagen.»

Jetzt sucht der findige Hotelier über Facebook Leute, welche die Zugänge und Terrassen seines Hotels freischaufeln. «Ich biete als Gegenleistung eine Gratis-Übernachtung im Hotel Slalom mit Frühstücksbuffet», bestätigt er auf Anfrage von 1815.ch seinen Aufruf in den sozialen Medien.

Bislang blieb Stucky ohne Erfolg. «Es haben einige Personen angerufen, dass sie zwar gerne helfen würden, zuerst aber selber ihre Häuser freischaufeln müssten», sagt Stucky. Auch einige Kinder hätten ihm ein Angebot gemacht, das aber habe er freilich ausschlagen müssen...

zen

04. Januar 2018, 15:32

