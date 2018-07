780 Kilometer für krebskranke Kinder

11 Belgier des Wohltätigkeitsvereins «Kiwanis Club La Louvière – La Louve» trafen am Donnerstag auf dem Fahrrad in Saas-Grund ein. 780 Kilometer brachten sie in 8 Tagen hinter sich, um für die belgische Stiftung Camps Valentine Geld zu sammeln. 32 krebskranke Kindern der Stiftung machen derzeit Ferien im Saastal.

Wie Saastal Tourismus in einer Mitteilung schreibt, sind die Radfahrer am 5. Juli im belgischen Soignies losgefahren und haben in 8 Etappen den Weg ins Saastal zurückgelegt. Seit 1994 startet der Verein alle zwei Jahre eine Spendenaktion für Camps Valentine, eine Stiftung, die jedes Jahr im Sommer und im Winter ein Erholungscamp für krebskranke Kinder organisiert.

Vom 7. bis am 17. Juli sind die Kinder zwischen 7 und 15 Jahren mit 20 Animateuren, vier Ärzten und Stiftungsgründer Albert De Vos im Saastal im Sommercamp.

Camps Valentine soll ihnen Erholung und Ablenkung im Saastal bringen – so, wie es vor über 30 Jahren der Tochter des Stiftungsgründers Albert De Vos ergangen ist.

pd/msu

13. Juli 2018, 08:55

