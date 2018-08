Sommer endet am Freitag mit einer Kaltfront

Ein herrlicher Hochsommer wird am Freitag zu einem Ende kommen. Foto: Willy Zengaffinen

Bis Donnerstag bleibt es meist sonnig und sehr warm bis heiss, örtlich werden bis zu 30 Grad erreicht. Am Freitag beendet dann eine Kaltfront den Hochsommer. Danach ist es am Wochenende deutlich kühler.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, bleibt es bis Donnerstag meist sonnig und sehr warm bis heiss mit Temperaturen bis zu 30 Grad und örtlich knapp mehr. Nachmittägliche und abendliche Schauer und Gewitter werden dabei in den Bergen täglich zahlreicher, vor allem am Donnerstagabend kann es auch im Flachland Regengüsse und Gewitter geben.

Am Freitag beendet schliesslich eine Kaltfront den Hochsommer 2018, dies passend nachdem am Donnerstag die Hundstage und damit die heissesten Tage des Jahres zu Ende gegangen sind. Am Wochenende ist es danach vorübergehend deutlich kühler, allerdings dürfte es nicht mehr allzu viel Niederschlag geben. Bei Schauern sind Schneeflocken bis gegen 2000 Meter möglich.

In der Woche darauf dürfte sich dann ein Spätsommerhoch aufbauen.

pd/map

20. August 2018, 19:18

Artikel teilen