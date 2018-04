Walliser Kantonalbank übernimmt Spar- und Leihkasse Leuk

Die Spar- und Leihkasse Leuk überträgt das Bankkundengeschäft an die Walliser Kantonalbank und gibt sich einen neuen Zweck als SLK Genossenschaft.

Die Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Leuk und Umgebung Genossenschaft hat am 27. April 2018 sämtliche Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. Mit der beschlossenen Statuten- und Namensänderung zur SLK Genossenschaft wird die traditionsreiche Regionalbank im Oberwallis den Prozess zur Übertragung der Kundenbeziehungen zur Walliser Kantonalbank einleiten.

Die Spar- und Leihkasse Leuk wurde als Genossenschaft im Jahr 1929 gegründet und gilt heute als kleinste aktive Schweizer Bank. Obschon die Spar- und Leihkasse Leuk professionell geführt und mit einer gesunden Struktur ausgestattet ist, sieht der Verwaltungsrat der SLK in der Übertragung des Kundengeschäfts an eine grosse, im Wallis sehr gut verankerte Bank, die ideale Lösung für die gesamte Kundschaft und auch für die Genossenschaft selbst; nicht zuletzt auch aufgrund des eingeschränkten Produktangebots und des zunehmend komplexeren regulatorischen Umfelds.

Mit der beabsichtigten Neuausrichtung der Genossenschaft wird erreicht, dass das Genossenschaftsvermögen weiterhin gemehrt werden kann und den Bankkunden eine starke Alternative zur Abwicklung des Bankgeschäfts geboten wird. Die Genossenschaft wird somit bis Ende 2018 die rund 900 Kundenbeziehungen auf die Walliser Kantonalbank übertragen, ihre Banklizenz zurückgeben und sich in Zukunft auf die Verwaltung ihrer eigenen Finanzanlagen und Förderung des neuen Zwecks fokussieren.

An der gut besuchten Versammlung in der Aula des Regionalschulhauses Leuk-Stadt hat Genossenschaftspräsident Otmar Eggo anlässlich des Lageberichts des Verwaltungsrats offen und transparent über den Strategiewechsel informiert. Verwalter Flavian Kippel konnte über ein solides Geschäftsjahr 2017 sowie über den geplanten Transfer des Bankkundengeschäfts von der SLK zur WKB informieren.

Sämtliche Genossenschafter und Bankkunden werden in den kommenden Tagen schriftlich über die Modalitäten informiert. Bis zum geordneten Transfer der Kundenbeziehung bietet die Bank weiterhin alle Dienstleistungen im bisherigen Rahmen an ihrem Sitz in Leuk-Stadt an. Neue Kundenbeziehungen werden aber nicht mehr eröffnet und der Kreis der Genossenschafter bleibt unverändert.

Otmar Eggo zum neuen Zweck: „Es freut uns, mit der Walliser Kantonalbank die langjährige Partnerschaft auszubauen, um die Betreuung der Kunden in den Standorten Leuk und Susten professionell sicherzustellen. Die SLK Genossenschaft bezweckt neu die Förderung der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder und ihres Einzugsgebiets auf Basis der gemeinsamen Selbsthilfe. Sie soll im kommenden Jahr ihr 90jähriges Bestehen als solide, traditionelle und den Mitgliedern verpflichtete Institution feiern und die Genossenschafter weiterhin am langjährigen Erfolg teilhaben lassen. Die SLK ist und bleibt eine traditionsreiche Genossenschaft in Leuk und Umgebung“, so der Präsident.

