«Spielsachen gibts im Wald genug»

160 Kindergärtner machten sich am Dienstag auf, um ihr neues Klassenzimmer in freier Natur zu besichtigen. Foto: Walliser Bote

Vor einiger Zeit wurde er das Opfer von Vandalen, nun erstrahlt er in neuem Glanz: rund 160 Natischer Kindergärtner machten sich am Dienstagnachmittag auf den Weg, um den neuen Waldkindergarten im Blindtal einzuweihen.

Das Spezielle an dem idyllischen Örtchen: an der Herrichtung bzw. Ausbesserung des «Waldsofas», der Feuerstelle, des Bachbetts, der Waldtoilette und der Seilkonstruktion waren nebst Mitarbeitern von Forst Massa auch Natischer Orientierungsschüler beteiligt. Zudem sollen sich die jüngeren Schüler mittels Einnahmen aus Projekten an den Kosten von rund 4000 Franken beteiligen. Dadurch, hofft Schuldirektor Kilian Summermatter, solle in der Natischer Jugend eine Bindung zum Platz entstehen, der zukünftigen Vandalismus verhindern soll.

Komplettiert wird der Waldkindergarten durch den Walpurgisplatz sowie ein bereits bestehendes «Häxuhüsi» als Schlechtwetter-Alternative. Eine solche ist auch nötig: von den acht Natischer Kindergarten-Klassen besuchen derzeit deren sechs regelmässig das Klassenzimmer im Walde – auch während der kalten Jahreszeit.

«Spielsachen von zu Hause müsst ihr hier nicht mitnehmen, im Wald hat es davon genug», richtete sich der zuständige Gemeinderat Bruno Lochmatter an die Kinder. Ziel des Unterrichts im Freien ist, dass sich die Kleinen mit der Natur auseinandersetzen und biologische Vorgänge kennenlernen.

pac

30. Mai 2017, 17:09

