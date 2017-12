Spital Wallis schliesst Lohnverhandlungen für 2018 ab

Das Spital Wallis und seine Vertragsgewerkschaften haben eine Vereinbarung über die Lohn- und Sozialpolitik für das Jahr 2018 unterzeichnet.

Nach geführten Verhandlungen haben die Vertreter des Spital Wallis (HVS) und die Vertragsgewerkschaften des Gesamtarbeitsvertrags (GAV) am Mittwoch eine Vereinbarung über die Lohn- und Sozialpolitik für das Jahr 2018 unterzeichnet, teilt das Spitalzentrum Oberwallis in einem Communiqué mit.

Lohnanpassungen

Das gesamte Personal, welches dem GAV unterstellt ist, wird somit ab dem 1. Januar 2018 in den Genuss des vollen Erfahrungsanteils gemäss Lohnskala kommen. Zudem werden sämtliche Löhne, die dem GAV unterstellt sind, ab dem 1. Januar 2018 an den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) auf Ende November (0.8 %) angepasst. Trotz der schwierigen finanziellen Lage habe das HVS in die Anpassung der Löhne an die Teuerung eingewilligt und anerkennt damit die Arbeit, welche seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des ganzen Jahres geleistet haben. Alle beteiligten Parteien sind mit dem Abschluss dieser Vereinbarung sehr zufrieden, da sie dem allgemeinen Wunsch entspricht, im Spital Wallis attraktive Arbeitsbedingungen anzubieten.

pd/noa

13. Dezember 2017, 11:13

