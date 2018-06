Staatsrat bedankt sich bei Diego Wellig

Der Staatsrat dankt dem abtretenden Grossratspräsidenten Diego Wellig für sein Engagement im vergangenen Parlamentsjahr als höchster Magistrat des Kantons. Anlässlich eines Empfangs überreichte ihm Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten als Symbol der Anerkennung den traditionellen Zinnteller.

Esther Waeber-Kalbermatten dankte Diego Wellig für sein herausragendes Engagement im Dienste des Kantons, das er während seines Jahres als Präsident des Parlaments immer wieder an den Tag gelegt hatte. Stets nahe am Menschen und von allen geschätzt, habe er die Debatten, an denen er teilnahm und zahlreiche Begegnungen mit seinen menschlichen Qualitäten, seinem Humor, seinem Pragmatismus und seinem ausgeprägten Sinn für Kollegialität bereichern können.

Als Andenken an sein Jahr als oberster Magistrat im vergangenen Parlamentsjahr erhielt Diego Wellig von der Regierungspräsidentin im Namen des Staatsrats und der Walliser Bevölkerung einen traditionellen Zinnteller, der jedem ehemaligen «Grand Baillif» überreicht wird.

Die Zeremonie fand in Anwesenheit des Staatsrats in corpore, der Mitglieder des Büros des Grossen Rates, des Staatskanzlers und der Mitarbeiter des Parlamentsdienstes im Regierungsgebäude in Sitten statt.

