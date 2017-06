Musik | Ausverkauftes Konzert in Münster

Am Sonntagabend haben der Gommerchor und Gesangsverein Salgesch in der ausverkauften Mehrzweckhalle in Münster mit «Stabat Mater» von Karl Jenkins «eine Reise ins Abend- und Morgenland» präsentiert. Der Chor wurde von der «Harmonie» Salgesch begleitet.

Das tonale Werk «Stabat Mater» bewegt sich zwischen klassischen Klängen und ethnischen Gesängen. Grandios aufgebaut sind die Spannungsbögen zwischen aufwühlendem Schmerz und tröstlicher Hoffnung.

Das Orchester bewegte sich in einer grossen klanglichen Vielfalt. Die Konzertbesucher erfreuten sich nicht nur an den Solisten Sylviane Bourban, Jennifer Skolovski und Christophe Erard, sondern auch an Dirigent David Clavien und Co-Dirigent Norbert Carlen, die es verstanden, die Künstler und Mitwirkenden zweier Generationen vom Goms und Salgesch zu verbinden.

Interessierte Musikfreunde erhalten die Gelegenheit, die letzte Aufführung am 16. Juni um 20.30 Uhr in Salgesch zu besuchen.

05. Juni 2017, 15:28

