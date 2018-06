Stahl bedauert Mörder-Post

Das umstrittene Mörder-Zitat von Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl hatte fast zwei Wochen lang niemanden gestört. Bis es die Befürworter selbst nochmals aufgriffen. Ein vermeidbarer Fehler.

Artikel zum Thema 120000 Franken für Jürg Stahl

Er hoffe, dass sich die Walliser «als stolze Bürger» erweisen, die «etwas Grossartiges auf die Beine stellen wollen». Und: «Es wäre schade, wenn sie zu Mördern eines derart überzeugenden Projektes würden.» Zitat Jürg Stahl.

Diese Fürsprache des SVP-Nationalrats und Swiss-Olympic-Präsidenten postete das Abstimmungskomitee «Ja zu 'Sion 2026'» auf Facebook. Ein Steilpass für die Gegner. «Gehe ich jetzt abstimmen oder morden?», fragt sich etwa FDP-Mitglied Waldemar Schön. Alt SP-Staatsrat Thomas Burgener verlangt sogar Stahls Rücktritt. «Was für eine Schande!»

Stahl selbst bedauert den Mörder-Post. Er sei zwar sehr wohl in Sorge, dass man bei einem Nein ein gutes Projekt «kaputt machen» oder «begraben» würde. Wer ihn kenne, wisse aber, dass er seine Worte sorgsam wählt. Der Ausdruck «Mörder» sei hier sicher falsch.

Gedruckt wurde das Zitat bereits vor bald zwei Wochen. Und zwar in einem Artikel über das drohende Olympia-Nein, der in verschiedenen Zeitungen der az-Medien sowie der NZZ-Regionalmedien erschienen ist; auch in der «Luzerner Zeitung». Er habe dieses Zitat damals nicht autorisiert, sagt Stahl heute; ohne den Wortlaut zu dementieren.

Der Satz hatte bis anhin auch niemanden gestört. Bis ihn das Ja-Komitee im besagten Facebook-Post selbst aufgriff, um damit eine Woche vor Abstimmungstermin nochmals zu mobilisieren. Was schnell und heftig nach hinten losging. Er wisse nicht, wer auf diese Idee kam, so Stahl.

Der Post wurde in der Zwischenzeit gelöscht. Nicolas Pillet, Leiter der Ja-Kampagne, schreibt auf Twitter, dass Stahls Aussagen falsch interpretiert und übernommen worden sind.

dab

03. Juni 2018, 13:11

Artikel teilen