Arbeitslosenquote sinkt auf 4,1 Prozent

Ende Februar 2018 waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 7073 Arbeitslose gemeldet, das heisst 1089 weniger als Ende Januar. Dieser Rückgang ist der ausgeprägteste aller Schweizer Kantone.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,6 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent. Allein im Oberwallis lag die Quote bei 1,2 Prozent. Im oberen Kantonsteil waren 519 arbeitslos gemeldet. Die sinkende Arbeitslosenquote im Kanton habe vornehmlich zwei Gründe, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Einerseits kam der saisonale Effekt mit der für diese Zeit üblichen Wiederaufnahme der Arbeit im Baugewerbe und in der Landwirtschaft zum Tragen. Andererseits habe das Wallis vom stabilen Schweizer Wirtschaftsaufschwung profitiert.

Im Vergleich zur selben Zeit vor einem Jahr ging die Arbeitslosigkeit markant zurück (-10 Prozent CH / -12 Prozent VS). Die Schweiz und das Wallis profitiere von der Robustheit der Weltkonjunktur und der nachhaltigen Abschwächung des Schweizerfrankens im Verhältnis zum Euro, heisst es weiter. Die Schweiz ist wieder wettbewerbsfähig, wie dies die erhöhte touristische Nachfrage im Wallis (+4,5 Prozent Übernachtungen im Dezember 2017 im Vergleich zum Vorjahr) sowie die für dieses Jahr erwartete Zunahme der Exporte in der Chemie und Metallindustrie beweisen.

Die Konjunktur dürfte sich auch in den nächsten Monaten weiter günstig entwickeln, ist man beim Kanton überzeugt. Die Aussichten für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 seien optimistisch. Gemäss WKB und BAK Economics werde für das Wallis ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts von 1,9 Prozent erwartet.

