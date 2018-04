Start zum zweiten Rennen der Patrouille des Glaciers erfolgt

Am Freitagabend ist der Auftakt zum zweiten Rennen der 21. Patrouille des Glaciers erfolgt. Nachdem das erste Rennen am Dienstag und Mittwoch erfolgreich durchgeführt werden konnte, starten Freitagnacht weitere 867 Patrouillen von Zermatt und Arolla in Richtung Verbier.

Vor eindrücklicher Kulisse erklang am Freitagabend um 21 Uhr in Zermatt der Startschuss zum zweiten Lauf der Patrouille des Glaciers. Beim Rennen von Zermatt nach Verbier nehmen 460 Patrouillen teil. Auf dem Weg nach Verbier absolvieren die Dreierteams rund 53 Kilometer mit rund 4000 Höhenmetern. Die schnellsten Patrouillen wie das Team «Swiss Team 1» mit Martin Anthamatten, Rémi Bonnet und Werner Marti starten um zwei Uhr nachts. Am Samstag in der Früh werden die ersten Patrouillen im Ziel in Verbier erwartet.

Weitere 407 Patrouillen machen sich in der Nacht von Freitag auf Samstag von Arolla aus auf den Weg nach Verbier. Die kürzere Strecke der Patrouille des Glaciers erstreckt sich über eine Distanz von 26 Kilometer, wobei die Teilnehmer 1910 Höhenmeter Aufstieg und 2370 Höhenmeter Abstieg bewältigen müssen. Nachdem bereits das erste Rennen der diesjährigen Patrouille des Glaciers bei besten Bedingungen durchgeführt werden konnte, sind die Wetteraussichten für das zweite Rennen weiterhin gut.

Allerdings mussten sämtliche Startzeiten aufgrund der prognostizierten sommerlichen Temperaturen um jeweils eine Stunde vorverschoben werden. «Die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat oberste Priorität», erklärt Max Contesse, Kommandant der PDG. «Mit der Vorverschiebung möchten wir die tieferen Temperaturen der Nacht nutzen. Wie immer, werden wir die weitere Entwicklung des Wetters und insbesondere der Temperaturen weiterhin genau verfolgen.»

Der Winterwanderweg bei Zmutt ist weiterhin gesperrt. Daher bleibt auch die Streckenanpassung zwischen Zermatt und Schönbiel für die heutigen Rennen. Die Patrouillen wechseln somit bereits nach der Brücke am Dorfausgang von Zermatt auf die Skier und steigen von dort entlang der Skipiste auf. Die ausgeschilderte Strecke führt dann via Furi und Stafel nach Schönbiel.

