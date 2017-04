Startschuss für Grossüberbauung in der Bachhalte

Bauprojekt | In Brig werden 41 neue Eigentumswohnungen gebaut

Spatenstich. Thomas Brantschen (Bauherrenvertreter Haus A), Emil Inderkummen (Bauherr Haus A), Hans Ritz (Bauherr Häuser B-E), Benjamin Schaller (Schaller Group), Sven Sarbach (Schaller Group), Rahel Ackermann (Architektin Planungsbüro Ritz Hans) und Giorgio Lötscher (Bauleiter). Foto: zvg

Mit dem Aushub starten in dieser Woche die Bauarbeiten für die neue Überbauung «Bachhalteweg» in Brig-Glis. Bis Herbst 2018 entstehen 41 neue Eigentumswohnungen.

Mehrere private Bauherren investieren in das Projekt auf Gemeindegebiet von Brig-Glis, das durch das Architektur- und Planungsbüro Hans Ritz geplangt und realisiert wird. Insgesamt sollen fünf Wohngebäude mit total 41 Eigentumswohnungen entstehen. Hinzu kommen zwei Einstellhallen mit 73 Parkplätzen und sieben Besucherparkplätze im Freien.

Beim Bauprojekt soll grosser Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werden, wie es in einer Mitteilung zum Bauprojekt heisst. Alle Häuser werden im Minergie-Standard ausgeführt und die Energieversorgung wird mittels Erdsonden und Wärmepumpen sichergestellt. Seit geraumer Zeit sind die beiden Bauherren Emil Inderkummen (Haus A) und Hans Ritz (Häuser B-E) mit Vorarbeiten beschäftigt. «Die Abklärungen benötigten ihre Zeit, es war uns wichtig, mit allen Anwohnern und Eigentümern eine passende Lösung zu finden», erklärt Hans Ritz.

Parzelle von über 6'000 Quadratmetern

Die fünf neuen Gebäude kommen entlang der Riedbachstrasse zu stehen und verteilen sich auf einer Parzelle von über 6'000 Quadratmetern. Gleichzeitig mit den Bauarbeiten soll die bestehende Strasse ausgebaut und erneuert werden. Diese soll die Überbauung «Bachhalteweg» sowie das von den Walliser Architekten geplanten Bauprojekt mit zehn Wohneinheiten des Klosters St. Ursula.

Erklärtes Ziel der Investoren und des Planungsteams der am oberen Siedlungsrand von Brig gelegenen Überbauung «Bachhalteweg» sei es, «grosszügigen und lebenswerten Wohnraum zu kreieren, in einer überdurchschnittlichen baulichen Qualität und architektonischen Güte und Richtigkeit». Für die Integration in die bestehende Landschaft und eine harmonische Aussenraumgestaltung wurde deshalb ein Landschaftsarchitekt beigezogen.

pd / pmo

26. April 2017, 11:32

