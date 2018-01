Sturmtief Burglind legt Bergbahnen im Wallis lahm

Torrent-Bahnen. Heute nicht in Betrieb. Foto: zvg

Das Sturmtief Burglind fegt über die Alpen. Zahlreiche Bergbahnen im Wallis mussten ihren Betrieb aufgrund von Windgeschwindigkeiten von weit über 100 km/h einstellen.

Wegen dem Sturmtief Burglind ist heute in vielen Destinationen nicht an Skifahren zu denken. Einige Bahnen wie die Torrent-Bahnen und die Bellwald Sportbahnen mussten ihren Betrieb komplett einstellen.

In anderen Gebieten läuft der Betrieb stark eingeschränkt. Auf der Lauchneralp musste die oberste Sektion geschlossen werden. In Zermatt laufen bloss zwei von 54 Anlagen. Auch in der Aletsch Arena läuft nur ein Teil der Bahnen. Die Bahn hinauf auf das Bettmerhorn ist geschlossen. Hier wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 123 km/h gemessen.

mas

03. Januar 2018, 12:24

