Update: Strasse zwischen Turtmann und Oberems wieder befahrbar

Streckensperrung | Am Dienstag wegen mehrerer Erdrutsche unpassierbar

Auch die Strecke zwischen Turtmann und Oberems ist aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehrere Erdrutsche machten die Strasse eine Zeit lang unpassierbar. Kurz nach 18 Uhr konnte sie schliesslich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Auf der gesamten Strecke zwischen Turtmann und Oberems ist es gemäss Strassenmeister Edi Abgottspon zu mehreren kleineren Erdrutschen gekommen. Das auf die Strasse gespülte Material sorgte schliesslich dafür, dass die Strasse am frühen Dienstagmorgen für jeglichen Verkehr gesperrt werden musste. An zwei Stellen, so Strassenmeister Abgottspon weiter, querten zudem kleinere Bäche die Strasse, welche üblicherweise unterhalb der Strassenbahn ablaufen.

Am Dienstagabend um 18.20 Uhr konnte die Strecke von Turtmann nach Oberems schliesslich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

09. Januar 2018, 19:20

