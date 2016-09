SVP stellt Kandidat für Agarn

Die SVP will einen Sitz in Agarn. Als Kandidat stellen sie Helmut Bammatter vor.

Die SVP tritt bei den Gemeinderatswahlen vom 16. Oktober 2016 an. Mit Helmut Bammatter schickt die Partei keinen Unbekannten ins Rennen, war er doch schon 2015 Kandidat für die Nationalratswahlen. Mit dieser Kandidatur ermöglicht die SVP den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Agarn nach drei Legislaturen mit stiller Wahl nun wieder aktiv die Zusammensetzung des Gemeinderates mitzubestimmen. Helmut Bammatter ist Stellvertretender Abteilungsleiter Service bei Lauber IWISA in Naters, verheiratet und hat vier Kinder, teilt die Partei in einem Communiqué mit.

pd/noa

15. September 2016, 08:37

