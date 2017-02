Tärbiner Guggenmusik heizt in Panama ein

Die Chimbilacos aus Visperterminen heben Ende Februar in Richtung Panama ab. Dort nehmen sie am grössten Carneval von Mittelamerika teil.

Bis am späten Abend des schmutzigen Donnerstags stehen sie noch für das heimische Maskentreiben im Einsatz. Dann folgt der Paukenschlag: In der Nacht auf Freitag um ein Uhr in der Früh fährt ihr Bus in Richtung Zürich los. Samt Pauken und Trompeten fliegen über 20 Musiker der Chimbilacos aus Visperterminen von Zürich via Amsterdam nach Mittelamerika. Die Vorfreude auf das Auswärtsspiel sei riesig, erklärt Mitorganisator Thomas Studer im Gespräch». In Las Tablas erwartet die Tärbiner Fasnächtler ein Carneval-Spektakel der Extraklasse.

Der Carneval in der Hauptstadt der Provinz Los Santos gilt als der grösste Anlass seiner Art in ganz Mittelamerika, mit buntem Strassenfestival und hunderttausenden von Besuchern. Die Chimbilacos werden hinter einem der unterschiedlichen Wagen musizierend durch die Stadt ziehen. «Der Umzug geht über drei Runden und dauert gut drei Stunden. Am Abend haben wir dann auch noch ein Platzkonzert», so Studer. Dafür haben die Chimbilacos-Reisenden auch ihre Instrumente im Gepäck, darunter mehrere Schlagzeuge, Pauken und Sousaphone.

