Schweizer Nachwuchstalent macht den Auftakt

Um 12.00 Uhr startet beim Hotel Alex der zweite musikalische Tag des Zermatt Unpluggeds. Den Auftakt macht die junge Thunerin Veronika Fusaro, die 2014 als Teilnehmerin an «The Voice of Switzerland» erstmals auf sich aufmerksam gemacht hat. Vier Jahre später hat die 20-Jährige schon einiges erlebt. In diesem Jahr stand sie unter anderem bei den Swiss Music Awards auf der Bühne. Der endgültige Durchbruch scheint bloss noch eine Frage der Zeit zu sein.

Neben Fusaro können sich die Konzertbesucher heute aber auch auf Auftritte von «Wintershome» im Vernissage, «Travellin' Brothers» im Foyerzelt, «Freya Ridings» und «Suma Covjek» im Taste Village und «Bruno Bieri & Sandro Schneebeli» in der Kapelle Winkelmatten freuen.

Das Konzert der «Ronnie Scott's All Stars», das laut Programm um 12.30 Uhr auf dem Gandegg stattfinden soll, wird wie gestern ins Alex verschoben. Ob «The Souls» in der Blue Lounge auftreten können, ist derzeit auch noch ungewiss.

Am Abend folgen dann die Highlights: Um 20.45 tritt Emeli Sandé auf der Zeltbühne auf. Und um 22.45 spielt die britische Indie-Rock-Band «The Kooks» im Alex.



Ein Ausschnitt aus Fusaros gestrigem Auftritt im Taste Village.

mas

11. April 2018, 11:56

Artikel teilen