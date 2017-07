Taiwanesischer Superstar dreht Musikvideo im Wallis

Strahlendes Lachen. Lulu Huang in der Briger Altstadt. Foto: zvg

Über eine Million Menschen verfolgen das Leben von Pop-Prinzessin Lulu Huang auf Facebook. Auf Einladung der neuen Verkaufs- und Vermarktungsorganisation «VALAIS - Matterhorn Region» reiste sie nun ins Wallis. Dabei hat sie auch gleich ein neues Musikvideo gedreht.

Im fernen Taiwan habe Lulu Huang schon als Kind einen Bezug zu den Alpen gehabt, heisst es in einer Mitteilung zu ihrem Besuch. Wegen der Fernsehserie «Heidi» träumte sie davon, einmal selbst in den Alpen zu leben. Lulu Huang wurde dann aber kein Heidi, dafür eine sehr bekannte Persönlichkeit in Taiwan. Im 24-Millionen Einwohner Land ist sie vor allem als Moderatorin und Sängerin bekannt.

Ihren Heidi-Traum konnte sie sich dank der neuen Verkaufs- und Vermarktungsorganisation «VALAIS - Matterhorn Region» nun endlich verwirklichen. Mit einem Team von Musikvideoproduzenten reiste Lulu Huang auf den Gornergrat, in die Aletsch Arena, nach Verbier und Brig. Die verschiedenen Standorte werden im neuesten Videoclip von «Lulu» zu sehen sein.

«Ich bin einfach überwältigt von der tollen Landschaften hier. Beeindruckt hat mich auch die friedliche Stimmung auf der Bettmeralp», erklärt Lulu Huang. Nun kehrt sie mit ihrem Team zurück nach Taiwan, bald soll der Videoclip der Sängerin erscheinen. Dann wird das Wallis an Millionen TV- und Computerbildschirmen zu sehen sein. Die 26-jährige hat bereits angekündigt, dass sie möglichst bald in den Rhonekanton zurückkehren will.

