Tankversenkung in Susten

Am Mittwochmorgen wurde an der Kantonsstrasse 99 in Susten gleich beim Kreisel zum Abschnitt der A9 ein riesiger Tank in den Boden verlegt. Dieser fasst bis zu 130'000 Liter Treibstoff. Das Prozedere zur Versenkung des Tanks war recht aufwändig.

Der Doppelmantel-Sicherheitstank ist knapp 20 Meter lang und hat einen Durchmesser von drei Metern. Er wiegt ganze 29 Tonnen. In die fünf Kammern werden insgesamt 130'000 Liter Treibstoff gefüllt.

Die Coop Mineralöl AG plant an dieser Stelle beim Kreisel in Susten auf Mai/Juni 2018 die Eröffnung eines weiteren Coop-Pronto-Shops im Oberwallis. Derzeit gibt es einen Coop Pronto in Fiesch, bei der westlichen Einfahrt in Visp und einen in Gamsen. Die Coop Mineralöl AG ist ein Unternehmen der Coop Gruppe und baut ihr Netz in der Schweiz laufend aus.

29. November 2017, 14:00

