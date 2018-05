Gedenkfeier für vermissten Karl Haub mit 1000 Gästen

Vor sieben Wochen ist der deutsche Milliardär Erivan-Karl Haub auf einer Skitour in Zermatt spurlos verschwunden. Jetzt findet in Deutschland eine grosse Gedenkfeier für ihn und seinen ebenfalls kürzlich verstorbenen Vater Karl Haub statt.

Nach dem Tod des Familienunternehmers Erivan Haub und dem tragischen Skiunglück seines Sohnes Karl-Erivan hat die Familie eine große Gedenkfeier geplant. Sie soll am 8. Juni auf dem Gelände der Tengelmann-Konzernzentrale in Mühlheim an der Ruhr stattfinden.

Das berichtet die «Bild am Sonntag». Demnach werden rund 1000 Gäste erwartet, darunter der Ministerpräsident von Nordrhein-Westafalen, Armin Laschet, und der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.

Erivan Haub war am 6. März auf seiner Ranch im US-Bundesstaat Wyoming verstorben. Sein ältester Sohn Karl-Erivan wird seit sieben Wochen vermisst. Nach einer Skitour in der Region ums Klein Matterhorn, wo er sich für die Teilnahme für die Patrouille des Glaciers vorbereiten wollte, kehrte der Milliardär nicht zurück. Er führte zuletzt die Geschäfte der Tengelmann-Gruppe.

Unterdessen hat sein Bruder Georg Haub geheiratet. Am vergangenen Donnerstag gab er im Standesamt Berlin Charlottenburg Anabel Ternés Prinzessin von Pressen das Jawort, berichtet die «Bild am Sonntag». Das Paar erwartet in wenigen Wochen einen gemeinsamen Sohn.

27. Mai 2018, 11:34

