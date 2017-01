7-Jähriger stirbt nach Skiunfall

Trotz Einsatz der Rettungskräfte. Das verunfallte Kind verstarb am Sonntagmorgen im Inselspital (Symbolbild). Foto: Air Zermatt AG

Am Samstag kurz nach 15.00 Uhr kam es auf der Riederalp zu einem Skiunfall. Ein Kind aus der Region verlor dabei sein Leben.

Der 7-jährige Knabe, mit Wohnsitz in der Region, fuhr auf der Skipiste des Blauseehangs hinunter. In der anschliessenden Rechtskurve sei er, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung informiert, aus noch nicht geklärten Gründen mit der Absperrung kollidiert und danach über einen Abhang gestürzt, wo er oberhalb der Piste liegen blieb.

Das verunglückte Kind wurde in der Folge von der Rettungskolonne vor Ort verarztet und mit einem Helikopter der Air Zermatt zuerst ins Spital von Sitten und später mit einem Helikopter der REGA ins Inselspital von Bern überflogen. Dort erlag es in den frühen Morgenstunden seinen schweren Verletzungen.

01. Januar 2017

