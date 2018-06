Motorradfahrer in Ulrichen tödlich verunfallt

Am Samstagmorgen hat sich zwischen Obergesteln und Ulrichen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer hat dabei sein Leben verloren.

Eine Motorrad fuhr am Samstag gegen 9 Uhr auf der Furkastrasse von Obergesteln in Richtung Ulrichen. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Motorrad auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem Personenwagen. Trotz rascher Intervention der Rettungskräfte verstarb das Opfer noch auf der Unfallstelle.

Beim Opfer handelt es sich um einen 57-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Solothurn. Die Strasse wurde während drei Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/map

23. Juni 2018, 20:22

