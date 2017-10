Tote Frau in Haute-Nendaz in Kehrichtsack gefunden

Am Sonntagnachmittag fanden die Einsatzkräfte der Polizei in Haute-Nendaz eine tote Frau. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Am Sonntagnachmittag ist der Walliser Kantonspolizei der Fund einer leblosen Person in Haute-Nendaz gemeldet worden.

Am Sonntag gegen 16 Uhr meldete eine Drittperson der Einsatzzentrale der Kantonspolizei den Fund einer leblosen Person in einer Kehrichtablage am Chemin du Tsampi in Haute-Nendaz. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Kantonspolizei den leblosen Körper einer Frau in einem Kehrichtsack. Das Gebiet wurde sofort abgeriegelt.

Die genauen Umstände betreffend dem Fund sind zurzeit noch nicht geklärt. Die formelle Identifikation des Opfers ist noch im Gange. Eine Untersuchung wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet.

23. Oktober 2017, 10:00

