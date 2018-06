Tour de Suisse zu Gast in der Aletsch Arena

Die Tour de Suisse ist am Donnerstag zu Gast in der Aletsch Arena. Foto: zvg

Am Donnerstag startet das grösste Strassenrennen der Schweiz in der Aletsch Arena, genauer bei der Talstation der Aletsch Bahnen AG in Fiesch. Der Start der Etappe ist umrahmt von einem attraktiven Rahmenprogramm für Rad- und Fussballfans.

Die Königsetappe führt von Fiesch durch das Goms über den Furkapass bis nach Gommiswald im Kanton St. Gallen. Mit zwei Pässen wird sie den Fahrern, die vom Vortags-Zielort Leukerbad herkommen, sicher viel abverlangen.

Der Tag im Startgelände beginnt mit der Eröffnung des Festareals und musikalischer Begleitung durch «Charly’s Ländlerfreunde». Im Anschluss wird zusammen mit der Schülerschaft aus Fiesch, Fieschertal und Lax die «KidsWorld» eröffnet. «KidsWorld» ist ein Geschicklichkeitsparcours, welcher mit dem Fahrrad bewältigt wird. Angefeuert werden die Kinder unter anderem auch von «Gletschi», dem Destinationsmaskottchen der Aletsch Arena.

Der gesamte Tross kann entlang der Fieschertalerstrasse bestaunt werden, bevor ab 11.10 Uhr das Fahrereinschreiben beginnt. Hier werden zudem die Teams und die einzelnen Fahrer vorgestellt, bevor sie sich in die Vorbereitungen auf die bevorstehende Herausforderung begeben. Pünktlich um 12.10 Uhr fällt Olympia-Goldmedaillengewinnerin und Ehrenstarterin Patrizia Kummer den Startschuss zur Königsetappe.

