Traditionell im Doppelpack

Die Leuker Fasnacht bringt fast alles im Doppelpack – also auch den grossen Umzug. Dieser lockte am Sonntag zuerst nach Leuk-Stadt und dann nach Susten.

Guggenmusiken und Trichjier, bunte «Maschgini» und grosse Wagen – vielfältig wie eh und je präsentierte sich der grosse Fasnachtsumzug unter Regie der einheimischen Fasnachtsgesellschaft «Schlangudoru». Insgesamt 38 Gruppen waren es, die ab 13.30 Uhr für närrischen Hochbetrieb auf den Leuker Strassen sorgten, um dies um 16.00 Uhr in Susten zu wiederholen.

Wie es die Tradition will, traten nach Schluss des Umzugs die «Leiggär Wäschwiiber» in Aktion: sie liessen mit ihrer «Maneschtra» revue passieren, was 2017 an Ungereimtem geschah. Auch sie taten dies selbstverständlich zwei Mal.

blo

04. Februar 2018, 15:42

