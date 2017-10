«Schweizer Hütten» treffen sich in Naters

Am Samstag stand die Generalversammlung an: Dabei wurde Andrea Strohmeier, Hüttenwartin der Lötschenpasshütte, zur neuen Präsidentin gewählt. Foto: Walliser Bote

Die Berufsvereinigung der Hüttenwarte und Hüttenprofis der Schweiz finden sich übers Wochenende in Naters ein. Die Veranstaltung begann am Freitag mit der Weiterbildung zu den Themen «Hüttenmarketing» und «Batteriemanagement». Am Samstag stand die Generalversammlung an: Dabei wurde Andrea Strohmeier, Hüttenwartin der Lötschenpasshütte, zur neuen Präsidentin gewählt.

Am Freitagabend lockte die Besucher ein Besuch ins UNESCO World Nature Forum mit gemütlichem Ausklang. Bevors dann für die Hüttenwarte samstags zur GV ging, stand etwa ein Stadtbummel samt Besichtigung des Stockalperschlosses auf dem Programm oder als Alternative der Besuch im Garde- oder Festungsmuseum in Naters.

Andrea Strohmeier übernahm am Nachmittag an der GV das Präsidium von Tanja Pfammatter, die das Amt als Präsidentin von SH für ein Jahr übernommen hatte. Die 39-jährige Strohmeier ist in Kippel wohnhaft und gehört dem Vorstand von SH seit vier Jahren an. «Als langjährige Hüttenwartin der privaten Lötschenpasshütte fühle ich mich unabhängig und scheue mich nicht davor, auch schwierige Themen mit zuständigen Organisationen sachlich und zielorientiert zu diskutieren und Lösungen zu finden.»

Eingeladen zum Jahrestreffen 2017 haben Debi & Peter Schwitter (ex Oberaletschhütte) und Yann Roulet von der Bietschhornhütte. Schwitter führt die Hüttenwarte und Hüttenprofis am Sonntag auf die Moosfluh auf der Riederalp, um die Hangrutschungen zu besichtigen.

Lesen Sie mehr zum Jahrestreffen und zur GV im «Walliser Boten» vom Montag, 30. Oktober.

28. Oktober 2017

