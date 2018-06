Diego Pfammatter ersetzt Beat Abgottspon im Verwaltungsrat

Bei der GV der TWKW Trinkwasserkraftwerke Niedergesteln AG (TWKW), welche am vergangenen Freitag im Rittersaal des Pfarreizentrums in Niedergesteln stattgefunden hat, kam es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Diego Pfammatter tritt die Nachfolge des zurücktretenden Beat Abgottspon an.

An der Gesellschaft sind die Einwohnergemeinde Niedergesteln mit 51 Prozent, die Burgergemeinde

mit 9 Prozent und die EnAlpin AG mit 40 Prozent beteiligt. Die TWKW produziert Strom aus Wasserkraft in

Kombination mit der Trinkwasserversorgung sowie aus Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrlokals, des Reservoirs und des Schulhauses Niedergesteln.

Die TWKW blicke finanziell erneut auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2017 zurück, wird VR-Präsident Fridolin Imboden in einer Mitteilung zitiert. Auch wenn die Stromproduktion vorab aufgrund der geringen Niederschläge und der anhaltenden Trockenperiode im Sommer und Herbst unterdurchschnittlich gewesen sei.

Im Geschäftsjahr 2017 betrug die Stromproduktion in den Kraftwerken Niedergesteln und Tatz sowie den Solaranlagen insgesamt 4‘510 MWh, was 819 MWh unter dem Vorjahr liegt. Die Solaranlagen auf dem Feuerwehrlokal, Reservoir und Schulhaus erzeugten total 112 MWh (Vorjahr 114 MWh).

Die TWKW bezahlte im Berichtsjahr 9‘500 Franken als Kapital- und Grundstücksteuern sowie 26'000 Franken als Ertragssteuern an Gemeinde, Kanton und Bund.

pd / pan

18. Juni 2018, 11:18

