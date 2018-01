Türkenbund feiert Beiram und nimmt zwei Jungtürken auf

Der Türkenbund Brig feierte am Dreikönigstag sich selbst. Zuerst mit der 116. Nationalversammlung im Rittersaal des Stockalperschlosses, anschliessend mit dem traditionellen Beiramsmahl in der Kaschemme «Augenblick» und der Aufnahme von zwei Jungtürken.

Der Grossvezier Ben Tradi Medizinali alias Thomas Stefan Bregy blickte anlässlich der bereits 116. Nationalversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück und erinnerte an die 115-jährige Tradition. Ein Blick in die Schatullen des Türkenbundes verriet, dass trotz der Spende an die Clownvisite noch genügend Piaster vorhanden sind, um die Geschäfte der Bruderschaft zu führen. Mit dem Schnitzelbankabend im Briger Pfarreizentrum vom 6. Februar und dem grossen Oberwalliser Fasnachtsumzug vom 11. Februar stehen dem Türkenbund grosse Aufgaben bevor, die Planung und finanzielle Mittel bedürfen.

Mit Ali Rossi Mali Müri alias Michel Roten und Ibn Griänig Metalli alias Christoph In-Albon verliessen zwei verdiente Mitglieder das Ministerium. Sie werden zukünftig durch Ali Hydro Vapoir alias Rolf Schröter und Hadschi Griänig Ischliifi alias Patrick Hischier ersetzt.

Sidi Glatza Flicki wird Derwisch

Eine grosse Ehre wurde Obermir Sidi Glatza Flicki alias Daniel Nellen zuteil. Der Grossvezier ernannte das jahrelange Ministeriumsmitglied und den heutigen Karawanenchef für seine ausserordentlichen Verdienste zum Derwisch. Tief gerührt nahm dieser die Ehrung an. Im Weiteren wurden Ali Päch Pflastri alias Hans Imboden, Blasi Grasigumpi alias Paul Perrig und Rocki Flicki Bäjisohn alias Kurt Kirchhofer für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Zum Abschluss der Nationalversammlung intonierte alt Grossvzier Muezzin Mustaffa Jassa ben Laffa alias Fredy Gemmet die «Briger Gemütlichkeit» und die zahlreich erschienenen Brüder stimmten inbrünstig in den Gesang ein, bevor man sich in den Kaschemmen Mekkas zum Aperitif traf.

Zwei Jungtürken getauft

Das Beiramsmahl fand in diesem Jahr in der Kaschemme «Augenblick» statt. Die anwesenden Brüder und Gäste wurden mit «Gsottus» verköstigt. Im Mittelpunkt standen aber die Gerichtsversammlung und die Taufe der Jungtürken. Das von Ben Neri Crimineli Laferi alias Philipp Matthias Bregy präsidierte Gericht urteilte über die neuen Kandidaten. Die Anklage vertrat dabei Ali Mali Syndicali alias Kurt Regotz, die Verteidigung übernahm Ben Heisli Ilochi pro Mausi alias Patrick Ruppen.

In einer pointierten Darbietung nahm das hohe Gericht die Kopflosigkeit der heutigen Zeit sowie die beiden Kandidaten auf die Schippe. Die Kandidaten würden ein lächerliches Bild ergeben, war sich das Gericht einig, und eigentlich könnte nur der Scheitan Mustaffa Columba Puffa alias Urs Stöpfer mit seinem Schwert Recht sprechen, indem er sie köpfe. Trotz dieser Voten und dank dem Zuspruch der Paten wurden der bernstämmige und selbstständige Fotograf Pascal Gertschen schliesslich auf den Namen Hadschi Moddi Linsi und der leidenschaftliche Camper und Lonzamitarbeiter Michel Previdoli auf den Namen Ras Rasi ben Rasti getauft.

Umrahmt wurde das Beiramsmahl mit den Grussworten der benachbarten Zünfte aus Transjordanien (Glis), Narvik (Naters), Vespia Nobilis (Visp) und Ankara (Sitten). Nicht fehlen durften in diesem Reigen die Briger Schlossnoola. Mit Ali Haari Abrissi alias Louis Ursprung gehörte auch der Stadtpräsident und Türkenbruder zu den ehrenwerten Gästen. Das Beiramsmahl, so der Grossvezier Ben Tradi Medizinali, habe erst in den frühen Morgenstunden geendet. Die Fasnacht 2018 ist für den Türkenbund damit lanciert.

pd/map

07. Januar 2018, 15:48

Artikel teilen