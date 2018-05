Brand in Turtmänner Schreinerei unter Kontrolle

Die Schreinerei Amacker Michel in Turtmann stand in Flammen. Foto: zvg

Seit 20.30 Uhr ist der Brand in der Turtmänner Schreinerei unter Kontrolle. Foto: zvg

Am Dienstagabend ist in der Schreinerei Amacker Michel in Turtmann ein Brand ausgebrochen. Im Verlauf des Abends konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Zum Brandausbruch in der Schreinerei Amacker Michel im Turtmänner Industriequartier ist es nach Angaben der Kantonspolizei Wallis am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr gekommen. Das Gebäude stand laut Augenzeugen innert weniger Minuten in Vollbrand, mit über Kilometer hinweg sichtbaren Rauchschwaden.

Die Feuerwehr Turtmann war rasch vor Ort. Sie wurde von der ebenfalls aufgebotenen Stützpunktfeuerwehr Gampel-Steg bei den Löscharbeiten unterstützt. Die Einsatzkräfte konnten die Schreinerei allerdings nicht vor einem Totalschaden retten. Man habe sich darauf konzentriert, das Übergreifen des Feuers auf weitere Hallen zu verhindern, was auch gelang. Seit 20.30 Uhr ist der Brand unter Kontrolle. Eine Feuerwache wird über Nacht beim vollständig abgebrannten Gebäude aufgestellt.

Personen sind nach Angaben der Walliser Kantonspolizei keine zu Schaden gekommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

01. Mai 2018, 21:49

