Unterdurchschnittliche Stromproduktion drückt auf den Umsatz

Die KWT hielt am 19. Juni 2017 im Bergrestaurant Moosalp ihre ordentliche Generalversammlung ab, mit welcher das Geschäftsjahr 2016 abgeschlossen wurde. Die KWT Kraftwerke Törbel-Moosalp AG (KWT) ist eine Strom produzierende Partnergesellschaft, an der die Einwohnergemeinde Törbel 70 und die EnAlpin AG 30 Prozent der Aktien besitzen.

Im Geschäftsjahr 2016 waren die hydrologischen Bedingungen im Einzugsgebiet (geringe Schneereserven in den Höhenlagen, kalter Mai, geringe Niederschlagsmengen im Sommer und Herbst) für die Stromproduktion in den Kraftwerken der KWT ungünstig. Hinzu kam ein Lagerschaden im Kraftwerk Schwarze Tschuggo, der ebenfalls zu einem Produktionsausfall führte.

Die Nettoproduktion (Bruttoproduktion abzüglich Eigenverbrauch) lag im Kraftwerk Schwarze Tschuggo bei 163.7 MWh (Vorjahr 214.4 MWh, Mittel 210.7 MWh) und im Kraftwerk Gappil bei 1'156.6 MWh (Vorjahr 1'387.5 MWh, Mittel 1'249.0 MWh). Im Trinkwasserkraftwerk Grüebe wurden im Geschäftsjahr 2016 netto 130.6 MWh (Vorjahr 120.0 MWh, Mittel 123.4 MWh) elektrische Energie erzeugt.

Die Solaranlage auf dem Turnhallendach produzierte in der Berichtsperiode während 1‘300 Volllaststunden total 49.5 MWh. Die gesamte Energieproduktion in den Kraftwerken der KWT Kraftwerke Törbel-Moosalp AG lag im Geschäftsjahr 2016 bei 1'500.4 MWh, was 261 MWh unter dem Vorjahr liegt.

19. Juni 2017, 17:04

