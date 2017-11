Verletzte Person bei Chaletbrand im Unterwallis

Am Sonntga kurz vor 18.30 Uhr, ist in einem Chalet in Troistorrents in der Nähe von Monthey ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, eine starke Rauchentwicklung in einem Chalet oberhalb Troistorrents. Das Feuer brach im Dachgeschoss aus und breitete sich rasch aufs ganze Gebäude mit drei Wohnungen aus, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Wallis.

72 Feuerwehrmänner der Stützpunktfeuerwehren Dents-du-Midi, Monthey, Haut-Lac und von der CIMO begaben sich auf Platz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Chalets verhindern.

Die sechs Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde zur Kontrolle, mit Verdacht auf einer Rauchvergiftung und Verbrennungen an der Hand, ins Spital von Monthey transportiert.

Das Wohnhaus wurde durch den Brand total zerstört. Die Bewohner wurden für die Nacht umquartiert. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

20. November 2017, 10:51

